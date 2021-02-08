Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина

Президент России Владимир Путин имеет еще одну элитную резиденцию. Находится имение в аннексированном Крыму неподалеку от населенного пункта Олива, который расположен между Форосом и Алупкой.
Видео обнародовали журналисты издания "Крым. Реалии".
По данным работников СМИ, дачи российских властей до оккупации принадлежали Государственному управлению делами Украины. Путин занимает 6-ю и 8-ю дачи. Справа от него расположены имения бывшего президента России Дмитрия Медведева, а слева - главы ФСБ Александра Бортникова.
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Дачи российской элиты закрывают местным жителям выход к морю. Имения окружили забором высотой 6 м, развесили камеры наблюдения, туристам запретили лазить на соседние горы, с которых можно увидеть внутреннюю часть резиденций.
На территории путинских дач построили бассейны, ледовый дворец, несколько вертолетных площадок.
Вокруг резиденций разместили охранную зону в радиусе 1 км.
Прокремлевского издание Mash показало кадры с "дворца Путина" в Геленджике с бетонными стенами и пустыми без ремонта комнатами.
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