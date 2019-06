Вертолет упал на крышу небоскреба: показали видео катастрофы

В центре Манхэттена вертолет аварийно приземлился на крыше здания. В результате погиб пилот, еще один человек ранен.

Трагедия произошла 10 июня в 787-й авеню на углу 51-й улице, сообщает The Telegraph.

Пожар потушили, но спасатели все еще работают на месте из-за утечки топлива.

"Вертолет приземлился на крышу здания, что повлекло пожар. Это была не обычная посадка. Мы не знаем, что заставило пилота приземлиться именно на том здании. Это все очень предварительно, и пожарная служба сейчас как раз реагирует", - сказал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

787 7th ave, #midtown NYC. We're 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH