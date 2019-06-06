В Грузии упал вертолет: есть пострадавшие

В Грузии упал вертолет. Фото: volynnews.com

В высокогорном районе Казбеги Грузии разбился вертолет. Жертвами аварии стали как минимум 3 человека.

Об этом сообщает Rustavi 2.

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Самолет упал рядом с населенным пунктом. Сначала СМИ сообщили, что BELL 505 врезался в высоковольтную линию электропередачи, однако позже эту информацию опровергли.

Вертолет принадлежит компании, которая занимается гостиничным бизнесом. На борту могли быть сотрудники отеля.

Совместная комиссия Федерального авиационного управления США (FAA) и компания Boeing обнаружила дефекты деталей на самолетах 737 NG и 737 MAX.