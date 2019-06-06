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четверг, 06 июня 2019 13:56

В Грузии упал вертолет: есть пострадавшие

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В Грузии упал вертолет: есть пострадавшие
В Грузии упал вертолет. Фото: volynnews.com

В высокогорном районе Казбеги Грузии разбился вертолет. Жертвами аварии стали как минимум 3 человека.

Об этом сообщает Rustavi 2.

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Самолет упал рядом с населенным пунктом. Сначала СМИ сообщили, что BELL 505 врезался в высоковольтную линию электропередачи, однако позже эту информацию опровергли.

Вертолет принадлежит компании, которая занимается гостиничным бизнесом. На борту могли быть сотрудники отеля.

Совместная комиссия Федерального авиационного управления США (FAA) и компания Boeing обнаружила дефекты деталей на самолетах 737 NG и 737 MAX.

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Дата
06
июня

Начали крупнейшую десантную операцию

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Голосов: 1078
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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