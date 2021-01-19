Верблюд покусал за лицо смотрителя зоопарка

Работник зоопарка попал в больницу с серьезными травмами после укуса верблюда / Getty Images

В зоопарке немецкого Перлеберга верблюд напал на смотрителя и покусал его.

Смотритель находится в больнице с серьезными травмами. Об этом пишет британская The Independent.

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54-летний мужчина чистил вольер для верблюдов и кормил зверей в зоопарке, когда одно из животных внезапно развернулось и укусило его за лицо. Рабочего доставили на лечение в местную больницу из-за получения серьезных травм.

Зоопарк, расположенный между Берлином и Гамбургом, закрыт из-за карантинных ограничений. Травмы людей от укусов верблюдов - редкие, но такие нападения могут привести к тяжелым, а иногда смертельным ранениям. Самцы верблюдов наиболее агрессивны в сезон спаривания.