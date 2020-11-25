Венгрия вызвала посла Украины из-за ситуации с топчиновником на границе

На своей странице в Facebook Сийярто написал, что Венгрия хочет найти общий путь к успеху между странами. В то же время написал, что не уверен готова ли Украина к этому.

Посла Украины Любовь Непоп в Будапеште вызвали в министерство иностранных дел Венгрии. Причина - отказ во въезде в Украину политику Иштвану Грежи.

Об этом сообщает Hungary Today.

Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что проинформировал посла о недовольстве Венгрии и передал ноту протеста.

"Это прозвучало как гром среди ясного неба", - сказал Сийярто.

Министр возмущен тем, что Иштвану Грежи, уполномоченному от министерства, отвечающему за сотрудничество между венгерским округом Сабольч-Сатмар-Берег и Закарпатской областью Украины, а также за координацию схемы развития детских садов в Карпатском бассейне, было отказано во въезде и запрещено пересекать границу на 3 года.

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Министр иностранных дел Венгрии добавил, что на переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой две с половиной недели назад они договорились оставить позади напряженность, которая сложилась во время местных выборов в Украине, и сосредоточиться на "положительных вопросах, которые могут стать основой для общей истории успеха"

Сийярто говорит, что запрет Грежи въезда в Украину противоречит развитию дружбы и стремлению общего успеха.

По его словам, это вызывает сожаление, поскольку правительство Венгрии всегда работает над добрососедскими отношениями с Украиной. Он говорить, что хорошие отношения между двумя странами важны для закарпатских венгров.

24 ноября пограничники не впустили в Украину венгерского политика Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства в местные выборы.