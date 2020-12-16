Венгрия фактически запретила однополым парам усыновлять детей

Хотя однополыми парам в Венгрии и до этого не позволяли усыновлять детей, один из партнеров мог подать заявление на усыновление как одинокий человек. Фото: pixabay.com

Венгерский парламент внес изменения в законодательство, определив, что усыновлять детей могут исключительно супружеские пары.

При этом в стране запрещены однополые браки, пишет Reuters.

Отныне неженатые люди смогут усыновлять детей только через специальное разрешение министра по делам семьи. Такие изменения стали возможны благодаря партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", ведь она имеет большинство в парламенте.

Хотя однополыми парам в Венгрии и до этого не позволяли усыновлять детей, один из партнеров мог подать заявление на усыновление как одинокий человек.

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Варшава и Будапешт находятся под следствием ЕС из-за попыток руководства этих стран ограничить у себя свободу судопроизводства, работу СМИ и демократические свободы.