Польша и Венгрия блокируют принятие бюджета ЕС

Венгерский и польский премьеры Виктор Орбан и Матеуш Моравецкий беседуют во время встречи в Будапеште 26 ноября 2020-го / Reuters

Варшава и Будапешт в дальнейшем обещают ветировать принятия бюджета Евросоюза и фонда восстановления экономик после пандемии Covid-19. Речь идет о совместном бюджете Евросоюза на €1,85 трлн, который должны принять на 2021-2027 годы. Все из-за попыток Брюсселя привязать выделение средств странам Европейского Союза к верховенству права. Бюджет может заблокировать любая из 27 стран ЕС.

Варшава и Будапешт находятся под следствием ЕС из-за попыток руководства этих стран ограничить у себя свободу судопроизводства, работу СМИ и демократические свободы. Об этом пишет Reuters.

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В Брюсселе предложили добавить в бюджет объяснения, ограничения каких именно вещей может привести к санкциям со стороны Евросоюза, то есть до обрезания средств из фондов ЕС для страны-нарушителя. Будапешт и Варшава эти предложения отвергли.

"Для нас решение прикрепить какое-то заявление напоминает стикер, прикрепленный к листу бумаги - так не работает. Венгрия настаивает на разделении двух вещей - бюджета и соблюдение верховенства права. Оставьте правовой статус-кво без изменений, и все пойдет гладко и быстро", - заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

По данным польских СМИ, Польши и Венгрии предложили также, что речь не пойдет о каком-либо навязывании членам ЕС законодательства об иммиграции, однополых браках, абортах или эвтаназии. О реакции на это предложение неизвестно.

Выступая в Брюсселе заместитель польского премьера Ярослав Говин сказал, что Варшава как большой получатель средств ЕС, понимает необходимость компромисса.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель вместо этого заявил, что ЕС не может пойти на компромисс относительно уважения к верховенству права, что, по его словам, заложено в ДНК Евросоюза. Однако Мишель хочет сохранять оптимизм, что противостояние удастся быстро преодолеть.

Страны ЕС согласовали условия распределения средств в общем бюджете на 2021-2027 годы еще 16 ноября. Все, кроме Польши и Венгрии, согласились с предложением Немецкого председательства в Евросоюзе и Европарламенте, а также на распределение средств, который должен зависеть от соблюдения странами принципов верховенства права. С тех пор продолжаются споры. Из-за позиции 2 стран, принятие бюджета заблокировано.

Брюссель в последние годы активно критикует Варшаву и Будапешт за нарушение принципов верховенства права. В Польше речь идет о независимости судебной ветви власти, а в Венгрии о распределении властных полномочий и соблюдения базовых демократических свобод.