Венесуэла вывезла 8 тонн золота из страны

Из центрального банка Венесуэлы вывезли 8 тонн золота. Фото: Investing.com

Из хранилищ центрального банка Венесуэлы вывезли около 8 тонн золота.

Золото было вывезено грузовиками между средой и пятницей прошлой недели, когда в банке не было постоянных охранников, пишет Reuters.

Его планируют продавать за рубежом нелегально. Не известно, куда именно отправили золото.

Операция была проведена, когда глава Центробанка Каликсто Ортега был за границей.

В Центробанке не стали комментировать эту информацию.

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В 2018 году 23 тонны золота были перевезены из Венесуэлы в Стамбул самолетом, согласно источникам и данным правительства Турции. Центральный банк Венесуэлы купил часть этого золота в примитивных золотодобывающих лагерях на юге страны и экспортировал его в Турцию и другие страны для финансирования закупок основных продовольственных товаров, утверждают более 30 человек, осведомленных об операции. Согласно данным банка, в 2018 году из хранилищ Центрального банка было изъято около 20 тонн золотого запаса, осталось 140 тонн, что является самым низким показателем за последние 75 лет. Правительство Мадуро пытается вернуть около 31 тонны золота из хранилищ Банка Англии, опасаясь, что оно может быть заморожено действием международных санкций против Венесуэлы. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаза заявил в среду на заседании ООН в Женеве, что Банк Англии заблокировал активы правительства. Правительство Мадуро обратился к распродаже золота после падения добычи нефти.