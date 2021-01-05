Великобритания вводит третий "национальный локдаун"

Джонсон объявил "национальный локдаун" в Великобритании. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении национального локдауна в Англии.

Он призвал граждан оставаться дома, как это было во время первого локдауна в марте прошлого года, сообщает Радио Свобода.

Джонсон выступил с телеобращением после того, как ему сообщили о росте количества новых случаев Covid-19 на всей территории Англии через новый штамм коронавируса.

Жителей Британии просят оставаться дома, кроме пяти исключений:

для работы, если люди не могут работать из дома, например, работники строительного сектора или рабочие ключевых отраслей;

для приобретения предметов первой необходимости, таких как продукты питания или лекарства;

для занятий спортом один раз в день в своей местности. В этом случае может участвовать один человек, который не является членом семьи;

для оказания помощи или помощи уязвимым людям;

для получения медицинской помощи или во избежание угрозы причинения вреда или насилия.

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Напомним, недавно МЗ отнесло Великобританию к "красной зоне" из-за распространения коронавируса.