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пятница, 01 ноября 2019 09:38

Великобритания во второй раз не осуществила Brexit

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Великобритания во второй раз не осуществила Brexit
Фото: bbci.co.uk

Великобритания во второй раз не выходит из Европейского союза, так как британский парламент не поддержал соглашение с Брюсселем.

Brexit, который должен был произойти 31 октября, снова откладывается, сообщает "Европейская правда".

Сначала Великобритания должна была выйти из ЕС 31 марта 2019-го, но этому помешала отказ депутатов поддержать соглашение с ЕС предыдущего премьера Терезы Мэй.

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27 стран ЕС договорились предоставить отсрочку процесса Brexit на полгода - до 31 октября. Но в британском парламента вновь не удалось утвердить уже новое соглашение, о которой договорился Борис Джонсон.

Он обещал "скорее умереть в канаве", чем просить об отсрочке, и настаивал на выходе из ЕС соглашением или без 31 октября. Однако депутаты помешали "жестком" Brexit и Джонсон вынужден был просить об отсрочке.

Страны ЕС решили второй раз отложить Brexit до 31 января 2020-го, но Британия может выйти из блока раньше, если утвердит соглашение.

Пока неизвестно, когда это произойдет. В Британии на 12 декабря назначены досрочные парламентские выборы и не исключено, что голосование состоится уже после формирования нового состава парламента.

Ранее в Брюсселе заявили, что ожидают от Британии кандидатуру еврокомиссара в новый состав Европейской комиссии, поскольку страна пока остается членом ЕС.

Великобритания выходит из состава ЕС по решению на референдуме 23 июня 2016-го. За оставление ЕС проголосовали 52% граждан.

29 марта 2017-го страна официально сообщила ЕС о решении.

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01
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