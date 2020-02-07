Великобритания планирует снять санкции с России

Великобритания собирается снять санкции с России, которые ввел Евросоюз.
Вероятнее всего, что ограничения снимут после завершения переходного периода выхода Великобритании из Евросоюза, сообщили в "Апострофе".
Это решение опубликовали 6 февраля на официальном сайте правительства.
Так, санкции снимут с алюминиевой фольги, ферросилиция (кремниево-железный сплав), бесшовных металлических и чугунных труб, трубных фитинг из стали или чугуна, карбамидо-аммиачной смеси.
Несмотря на это, после Brexit Великобритания оставит в силе пошлины в отношении ввоза из России нитрата аммония, холоднокатаного плоского проката, электротехнической стали, горячего плоского проката.
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Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Европейского Союза.
За Brexit проголосовали 330 членов парламента, 231 - против.
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