Brexit: Палата общин одобрила выход Великобритании из ЕС

Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Европейского Союза.
За Brexit проголосовали 330 членов парламента, 231 - против, сообщает ВВС.
Следующим шагом станет рассмотрение законопроекта в верхней палате — Палате лордов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания интересуется украинским ИТ-специалистами
Выход Великобритании из Европейского союза, сокращённо брекcит — выход Великобритании из Европейского Союза и связанный с ним политический процесс. Ожидается, что Великобритания покинет Европейский союз 31 января 2020 года.
×
Комментарии