Brexit: Палата общин одобрила выход Великобритании из ЕС

Brexitу быть. Фото: РБК

Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Европейского Союза.

За Brexit проголосовали 330 членов парламента, 231 - против, сообщает ВВС.

Следующим шагом станет рассмотрение законопроекта в верхней палате — Палате лордов.

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Выход Великобритании из Европейского союза, сокращённо брекcит — выход Великобритании из Европейского Союза и связанный с ним политический процесс. Ожидается, что Великобритания покинет Европейский союз 31 января 2020 года.