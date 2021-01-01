Великобритания официально вышла из ЕС

Великобритания окончательно покинула ЕС. Фото: glavcom.ua

Великобритания оставила внутренний рынок и Таможенный союз ЕС.

Теперь отношения между Лондоном и Брюсселем регулирует заключена на прошлой неделе соглашение. Об этом сообщает ВВС.

"Великобритания завершила свой разрыв с Европейским Союзом, оставив внутренний рынок и Таможенный союз ЕС. В четверг, 31 декабря завершился переходный период, связанный с Brexit, а с 1 января начала действовать соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и Евросоюзом" , - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОБСЕ возглавила представительница Швеции

Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020, но в течение переходного периода, который продолжался до конца прошлого года, оставалось частью внутреннего рынка и Таможенного союза ЕС.

"Это прекрасный момент для этой страны. Наша свобода - в наших руках, и теперь от нас зависит, как этим максимально воспользоваться", - сказал премьер-министр страны Борис Джонсон.

Отмечается, что никаких торжеств по случаю разрыва с ЕС в стране не происходило, учитывая эпидемию коронавируса.

22 ноября США официально вышли из Договора об открытом небе. Причиной стало невыполнение Россией своих обязательств в рамках этого договора, сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.



