Великобритания обещает пожертвовать вакцины для бедных стран

Великобритания, несмотря на одну из самых высоких смертности от пандемии в мире, является передовой в разработке, закупке и распределении вакцин. Фото: pixabay

Великобритания поделится лишними дозами вакцины от коронавируса с бедными странами.

Благодаря этому хотят опровергнуть обвинения, что богатые страны имеют избыточные запасы и образуется неравенство, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает The Guardian.

Россия и Китай предоставляют свои препараты в африканские страны в тот момент, когда члены G7 продолжают накапливать излишки запасов, предотвращая окончание вакцин.

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Официально Борис Джонсон объявит о такой инициативе после президента Франции Эммануэля Макрона. Он уверяет, что Франция направит 5% европейских запасов вакцин в Африку. Это поддержала также канцлер Германии Ангела Меркель. Еще планируют производить вакцину в промежутке времени до 100 дней вместо 300, как сейчас.

Великобритания, несмотря на одну из самых высоких смертности от пандемии в мире, является передовой в разработке, закупке и распределении вакцин.

Украинцы, которые легально находятся в Польше, смогут получить прививки от коронавируса. Вакцинироваться смогут также лица без медицинского страхования.