Назвали условие вакцинации украинцев в Польше

В Польше назвали условие вакцинации граждан Украины. Фото: Reuters

Украинцы, которые легально находятся в Польше, смогут получить прививки от коронавируса.

Вакцинироваться смогут также лица без медицинского страхования. Об этом сообщили в Минздраве Польши.

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"Иностранцы из третьих стран, которые легально находятся на территории Польши (например, имеют карту временного и постоянного пребывания), будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши. Это означает, что иностранцев, не имеющих медицинского страхования, также будут прививать за счет бюджетных средств", - сказано в сообщении.

Прививки для иностранцев планируются после завершения вакцинации взрослого населения-граждан Польши.

5% людей в странах Европейского Союза получили 1-ю дозу вакцины от коронавируса. То есть на сегодня 22 млн вакцинированных.