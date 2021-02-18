Назвали условие вакцинации украинцев в Польше

 
Ексклюзивы
1/5
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 198
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 459
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 666
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 540
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1566
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1566
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 3870
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 774
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
19
4
7
3
Гибель украинцев в Чехии: что рассказали дипломаты
Гибель украинцев в Чехии: что рассказали дипломаты
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
В Чехии погибли украинцы
В Чехии погибли украинцы
&quot;Предыдущие владельцы забрали встроенную кухню&quot; - украинка об особенностях покупки жилья в Польше
"Предыдущие владельцы забрали встроенную кухню" - украинка об особенностях покупки жилья в Польше
Тысячи черепах спасают от холода: фото
Тысячи черепах спасают от холода: фото
Видео
Все видео
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Бегуны без обуви рассекают снежными сугробами
Бегуны без обуви рассекают снежными сугробами
Балтийское море сковал лед впервые за 25 лет
Балтийское море сковал лед впервые за 25 лет
Интервью
1/5
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 666
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 234
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1566
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 99
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
четверг, 18 февраля 2021 21:38

Назвали условие вакцинации украинцев в Польше

  Комментировать
Назвали условие вакцинации украинцев в Польше
В Польше назвали условие вакцинации граждан Украины. Фото: Reuters

Украинцы, которые легально находятся в Польше, смогут получить прививки от коронавируса.

Вакцинироваться смогут также лица без медицинского страхования. Об этом сообщили в Минздраве Польши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больницам будут доплачивать за вакцинацию от Covid-19

"Иностранцы из третьих стран, которые легально находятся на территории Польши (например, имеют карту временного и постоянного пребывания), будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши. Это означает, что иностранцев, не имеющих медицинского страхования, также будут прививать за счет бюджетных средств", - сказано в сообщении.

Прививки для иностранцев планируются после завершения вакцинации взрослого населения-граждан Польши.

5% людей в странах Европейского Союза получили 1-ю дозу вакцины от коронавируса. То есть на сегодня 22 млн вакцинированных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали условие вакцинации украинцев в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде

Умер создатель шляп по $1 тыс.

Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов

В аэропорту украли мешки с бриллиантами

От водителя до владельца автоконцерна: что нужно знать о Феррарі

Открыли новую планету

Микеланджело завещал похоронить себя в городе детства

Начался самый трагичный этап Революции достоинства

Самое читаемое
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 23220
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11727
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 10134
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды Просмотров: 7209
Винник шокировал фанатов снимком с молодости
Винник шокировал фанатов снимком с молодости Просмотров: 6273
Мир
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
 Просмотров: 342
Гибель украинцев в Чехии: что рассказали дипломаты
Гибель украинцев в Чехии: что рассказали дипломаты
3
 Просмотров: 738
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
19
 Просмотров: 459
Били по лицу, рубили топором и кололи копьем - узнали обстоятельства смерти фараона
Били по лицу, рубили топором и кололи копьем - узнали обстоятельства смерти фараона Просмотров: 576
Совет ЕС введет санкции против России из-за ареста Навального - Bloomberg
Совет ЕС введет санкции против России из-за ареста Навального - Bloomberg Просмотров: 189
Больше всего комментируют
5
Депутатам разрешили выступать на русском языке
3
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
2
Привид
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
Голосов: 229
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть