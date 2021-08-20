Великобритания будет сотрудничать с талибами при необходимости

Премьер Джонсон рассказал о будущем сотрудничестве с талибами. Фото: Reuters

Великобритания будет сотрудничать с "Талибаном" при необходимости.

"Я хочу заверить людей, что наши политические и дипломатические усилия по поиску решения для Афганистана, сотрудничество с" Талибаном ", конечно, если потребуется, будет продолжаться", - заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет Reuters.

Он сказал, что ситуация в аэропорту Кабула улучшается. Там собираются афганцы, которые хотят бежать из страны.

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Британское правительство с субботы эвакуировало из Афганистана 1615 человек. Из них 399 граждан Великобритании, 320 сотрудников посольства и 402 афганца.

Боевики исламистского движения "Талибан" начали преследование людей в Афганистане, которые ранее сотрудничали с силами НАТО или США. Хотя обещали им амнистию. Талибы запугивают афганцев и иностранцев, которые до сих пор находятся на территории страны. Боевики могут найти членов их семей и угрожать им убийством.