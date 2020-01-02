"Веганство, это не только салат" - женщина опровергает мифы

Инстаграм-аккаунт Ugly Vegan, которым руководит 29-летняя британка Люси Джонсон, публикует фотографии веганских блюд. Вместо привычных салатов и зелени, она показывает жареные блюда, ест хлеб и немолочный сыр.

Женщина признается, что не хочет пропагандировать нездоровое питание. Но, чтобы популяризировать веганство, показывает как можно наслаждаться любимыми блюдами из более этических источников, сообщает Metro.co.uk.

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Фото: metro.co.uk

Когда Джонсон перешла на веганство 4 года назад, ее прежде всего беспокоили проблемы защиты среды и собственного здоровья.

"Это было время, когда веганство очень узко подавалось в соцсетях. Я чувствовала себя отчужденной от мира йога-богинь с недосягаемым образом жизни и полными тарелками экзотических и супердорогих ягод, овощей и семян. Веганство часто ассоциируется с диетической культурой. Но я хотела показать, что каждый может быть веганом по этическим соображениям, соблюдая разнообразную диету. Сюда могут входить и жареные блюда", - говорит британка.

Еда, которую она готовила, фотографировала, а потом выставляла в сети - малая некрасивый вид, который для большинства людей и является привычным.

"Изо всех сил, стараюсь доказать людям, что веганство, не обязательно проповеднический клуб. Веганская еда - доступна для всех. Раньше меня раздражали люди, которые во все стороны кричали о том, что они веганы. Но здесь я познакомилась с замечательными людьми, которые доказали, что за громкими лозунгами, на самом деле скрыто много добра", - говорит женщина.

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