Ватикан в первый раз показал всю свою недвижимость

Ватикан впервые показал всю свою недвижимость в Италии на за рубежом. Фото: pixabay.com

Ватикан впервые в истории показал, какое количество недвижимости имеет и где она находится.

Раскрыта информация содержится в двух документах: консолидированном финансовом отчете 2020 года для Святого Престола и первом публичном бюджете Управления имущества Святого Престола (APSA).

APSA управляет недвижимостью и инвестициями, выплачивает заработную плату и действует как отдел закупок и отдел кадров. Его 30-страничный бюджет показал, что имеет 4051 объект недвижимости в Италии и около 1120 за рубежом, в частности в престижных районах Лондона, Женевы, Лозанны и Парижа. Сюда не учитывали посольства по всему миру.

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Около 14% итальянской собственности сдавали в аренду по рыночным ценам, остальные - по сниженным, многие из них - церковным служащим. Около 40% объектов является институциональными зданиями, такими как школы, монастыри и больницы.

В Ватикане задержали кардинала Анджело Беччиу по подозрению в финансовых преступлениях. Его обвинили в хищении, отмывании денег, мошенничестве, вымогательстве и злоупотреблениях служебным положением. Вместе с 73-летним кардиналом задержали двух высших должностных лиц Ватиканского подразделения финансовой разведки. Они предстанут перед судом 27 июля из-за многомиллионного скандала, связанного с приобретением Ватиканом дома в Лондоне.