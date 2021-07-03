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суббота, 03 июля 2021 19:25

Кардинала будут судить за финансовые преступления

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Кардинала будут судить за финансовые преступления
Анджело Беччиу обвиняют в отмывании денег и хищении. Фото: Reuters

В Ватикане задержали кардинала Анджело Беччиу по подозрению в финансовых преступлениях.

Его обвинили в хищении, отмывании денег, мошенничестве, вымогательстве и злоупотреблениях служебным положением, передает Reuters.

Вместе с 73-летним кардиналом задержали двух высших должностных лиц Ватиканского подразделения финансовой разведки. Они предстанут перед судом 27 июля из-за многомиллионного скандала, связанного с приобретением Ватиканом дома в Лондоне.

Беччиу Папа Франциск освободил от должности священника в прошлом году. Он стал самым высоким чиновником Ватикана, которого обвиняют в финансовых преступлениях.

Папа лично дал необходимое одобрение по обвинению Беччиу.

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Согласно обвинительному заключению, обвинили четыре компании, связанные с отдельными ответчиками. Две в Швейцарии, одна в США и одна в Словении.

Папа Римский Франциск согласился криминализировать сексуальное насилие, изменив некоторые законы Римско-католической церкви. Это самые глубокие изменения в уголовном кодексе за почти 40 лет.

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Дата
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