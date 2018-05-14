Вашингтон прекратил участие в переговорах по Сирии

Делегация США не будет участвовать в девятом раунде переговоров по Сирии в Астане.

Девятый раунд межсирийских переговоров пройдет в столице Казахстана Астане 14-15 мая без участия США. Вашингтон впервые отказались от переговоров по Сирии.

"Делегация США воздержалась от участия в нынешнем раунде переговоров по Сирии в Астане", - сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, пишет segodnya.

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В "Астанском процессе" по Сирии примут участие делегации государств-гарантов - России, Турции и Ирана, а также правительство Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

По данным МИД Казахстана, во встрече также примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана где Мистуры и делегация Иордании.

США начали в Сирии операцию по освобождению последних оплотов террористической организации "Исламское государство". В операции примут участие возглавляемая Соединенными Штатами коалиция и "местные партнеры", в том числе сирийские демократические силы, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науерт.