Вашингтон поделился планами по Афганистану

Накануне отмечали, что американские войска оставили авиабазу Баграм. Фото: pixabay

К концу августа 2021 года США собираются вывести войска из Афганистана.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Накануне отмечали, что американские войска оставили авиабазу Баграм.

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Именно этот объект был ключевым последние почти 20 лет. Оттуда вылетели последние военные США и НАТО. В Баграме могли размещаться до 10 тисяч военных и более сотни самолетов.

В связи с этим ожидали, что вывод закончится через несколько дней.

Германия вывела из Афганистана последних солдат и полностью закончила свою почти 20-летнюю миссию в стране. Во время службы в Афганистане погибли 59 немецких солдат. 35 из них убили боевики во время нападений. Наземные бои в Афганистане были первыми, которые немецкие военные вели после окончания Второй мировой войны.