Германия вывела войска с Афганистана

Германия завершила свою почти 20-летнюю миссию в Афганистане. Фото: reibert

Германия вывела из Афганистана последних солдат и полностью закончила свою почти 20-летнюю миссию в стране.

Об этом сообщила немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она поблагодарила более 150 тыс. мужчин и женщин, которые служили в Афганистане с 2001 года.

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"Вы можете гордиться тем, чего достигли. Вы выполнили все задачи, которые Бундестаг поставил перед вами, с профессионализмом и уверенностью", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Во время службы в Афганистане погибли 59 немецких солдат. 35 из них убили боевики во время нападений. Наземные бои в Афганистане были первыми, которые немецкие военные вели после окончания Второй мировой войны.

США официально начали выводить свои войска с территорий Афганистана. Пентагон уже вывел из Афганистана половину американского контингента. Завершить процесс планируют 11 сентября. Из страны также уходят силы союзников США - войска Грузии, Австралии, Новой Зеландии и других стран.