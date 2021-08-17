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"Варшава боится санкций Вашингтона", - польский аналитик Дариуш Матерняк

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&quot;Варшава боится санкций Вашингтона&quot;, - польский аналитик Дариуш Матерняк
Польский аналитик и международный обозреватель Дариуш Матерняк / Андрей Поликовский

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который ограничивает возможности евреев возвращать собственность, захваченную нацистами и удерживаемую послевоенной социалистической властью в Варшаве. Это разгневало Израиль, который считает закон антисемитским.

До Второй мировой войны в Польше жила одна из крупнейших еврейских общин в мире, но ее полностью уничтожили нацисты, а бывшие владельцы имущества евреи и их потомки обращались в польские суды за компенсациями. До сих пор эмигранты-евреи или их потомки могли заявить, что собственность конфисковали незаконно, и потребовать компенсации за нее, но польские официальные лица утверждали, что это вызывает неопределенность в отношении прав собственности, которую с тех пор много раз перепродавали. Об этом пишет The Guardian.

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В 2015 году Конституционный суд Польши решил установить конкретные сроки, по истечении которых решение относительно прав собственности больше не могут оспаривать. Изменения в законе ранее принял Сейм, а сейчас подписал президент. Закон устанавливает 30-летний лимит для требований о реституции, то есть о компенсации за утраченную собственность.

Премьер Израиля Нафтали Беннетт осудил закон и заявил, что Израиль не будет стоять в стороне.

"Это позорное решение и презрение к памяти о Холокосте", - заявил Беннетт.

"Польша впервые приняла антисемитский и аморальный закон. Она превратилась в антидемократическую, нелиберальная страну, которая не уважает величайшую трагедию в истории человечества", - сказал глава МИД Израиля Яир Лапид.

По его словам, сейчас новый посол в Варшаву не отправится. Он также посоветовал послу Польши в Израиле продлить отпуск и не приезжать в страну.

"Посол должен использовать свободное время, чтобы объяснить полякам, что Холокост означает для граждан Израиля, и насколько мы не терпим презрения к памяти погибших и к памяти о Холокосте", - сказал Лапид.

Он добавил, что Израиль обсуждает дальнейшие шаги со США. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен.

Относительно претензиий Израиля, то польское общество скорее на стороне властей, которые отбросили эти компенсации. Об этом рассказывает Gazeta.ua из Варшавы польский журналист и эксперт по международным отношениям Дариуш Матерняк.

"Относительно Израиля, то речь идет об изменениях в административном кодексе. По мнению Тель-Авива, эти изменения отражаются на евреях, которые хотели бы получить компенсации за свое имущество, утраченное после Второй мировой войны. Варшава ограничила срок давности по таким делам до 30 лет, то есть время существования нынешней Польши. В этом есть смысл. Однако Израиль настаивает, чтобы Польша заплатила за имущество, которое евреи потеряли после Второй мировой войны. По мнению Варшавы, для этого нет оснований, так как речь шла о потерях граждан Польши еврейской национальности, а граждан такой страны как Израиль, которой тогда еще не было, поэтому претензии Тель-Авива безосновательны. Их претензии могут быть только к нацистам, а позже к власти социалистической Польши, а не к нынешней Варшавы", - говорит аналитик.

В то же время претензии к Варшаве имеют в Вашингтоне. Америка - один из важнейших союзников Польши, но отношения между странами обострились из-за этого закона о реституции и попытки Варшавы заставить замолчать польский телеканал TVN, который критикует власть, и принадлежит американской компании Discovery. Через эти действия против канала даже были протесты в польских городах.

Относительно США, то есть опасения порчи отношений Варшавы с Вашингтоном, - говорит польский аналитик.

"Относительно канала TVN, то многие у нас действительно боятся ухудшения отношений с Америкой, возможных санкций против Варшавы, или даже вывода войск США из Польши. Хотя пока это маловероятно. Скорее закон, который ограничивал работу этого телеканала, не примут. Или перепишут так, чтобы к нему не было претензий в Вашингтоне, или президент Дуда его не подпишет. Однако общественный резонанс из-за этого уже большой", - говорит Дариуш Матерняк.

США рассматривают возможность введения ряда санкций против Варшавы через принятие сеймом поправок к закону о СМИ. В Вашингтоне разочарованы и раздражены действиями Варшавы, связанными с законом, который должен подчинить властям популярный польский канал TVN, который выпускает критические материалы о власти. Также этот телеканал принадлежит американской корпорации Discovery. Так Америка защищает инвестиции и свободу слова в Польше.

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