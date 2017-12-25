Вандалы повредили уникальный след динозавра

Автор: Heute Уникальный отпечаток трехпалой лапы (слева) пострадал от рук вандалов.

Уникальный отпечаток лапы динозавра в австралийском природном морского парке Bunurong в штате Виктория уничтожили вандалы.

Следует получил серьезные повреждения из-за удара молотом, сообщает Heute.

Отпечаток на почве оставил хищный дволапий динозавр 115 млн лет назад. В то время надвигал ледниковый период.

Очертания отпечатка хорошо сохранились до наших дней. Трехпалый следует имел ширину около 28 см.

Отпечаток открыли в 2006 году. Все это время он экспонировался на под открытым небом под названием "Мечтание динозавра". Для музея ученые сделали его гипсовый отпечаток.

Следы повреждения обнаружили во время студенческой экскурсии.

"Кажется, что его уничтожили с помощью молота или камень," говорит рейндженрпарку Брайан Мартин.

Куски окаменелости вандалы оставили рядом с разрушенным следом.

Вандалы точно знали, за чем пришли. Большинство людей прошла бы отпечаток и даже не заметила, рассказал Мартин ВВС.

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Руководство парка заявило, что глубоко огорчено происшедшим.

"Значение следа заключается в том, что это замороженный во времени момент, когда плотоядный динозавр стоял на этом месте", - заявило руководство парка журналистам The New York Post.

"Надеемся, специалисты из музея смогут в определенной степени восстановить следует ", - сказал АВС директор по вопросам окружающей среды парка Bunurong Майк Клеленд.

Эксперты говорят - на камне находятся следы не менее 6 различных видов динозавров. Рядом было найдено 6000 костей и зубов мелких динозавров, млекопитающих, птиц, черепах и рыб.

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