Валюта соседней страны упала до исторического минимума

Падения лиры - худшее среди валют развивающихся стран в этом году / Reuters

В понедельник, 18 октября, турецкая лира упала до нового исторического минимума по отношению к доллару, и аналитики говорят, что будет падать дальше.

Ситуация с лирой – худшая среди валют развивающихся стран в этом году. Турецкая валюта достигла минимума 9,35 лир за доллар. Об этом пишет Al Jazeera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доллар подорожает в ноябре

В этом году турецкая валюта упала на 20%, а половина обесценения пришлась на начало прошлого месяца. 100 лир стоят приблизительно 280 грн. Год тому – около 360 грн.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган давно призывал к смягчению денежно-кредитной политики Турции. Он заменил высшое руководство центрального банка, чем в последние годы подорвал доверие к турецкой валюте.

НБУ 7 октября установило курс доллара к гривне на уровне 26,35 грн. Это на 7 коп. меньше, чем день перед тем. Официальный курс снижался четыре дни подряд. В обменниках доллар покупали по 26,37 грн. Продавали за 26,39 грн. За евро предлагают 30,42. Продавали по 30,66 грн.