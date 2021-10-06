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четверг, 07 октября 2021 07:10

Доллар и евро существенно подешевели

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Национальный банк Украины на 7 октября установил курс доллара на уровне 26,35 грн. Это на 7 коп. меньше, чем было вчера. Официальный курс снижается четвертый день подряд.

Евро подешевел на 24 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,41 грн.

Автор: bank.gov.ua
 

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Курс российского рубля составляет 36 коп.

Польский злотый стоит 6,62 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,37 грн. Продают по 26,39 грн.

За евро предлагают 30,42. Продают по 30,66 грн.

Автор: bank.gov.ua
 

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
07
октября

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