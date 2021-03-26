Вакцины против коронавируса начали тестировать на детях до 12 лет

Компании BioNTech и Pfizer проводят исследования вакцины от коронавируса на детях до 12 лет. Фото: Reuters

Немецкая компания BioNTech и совместно с американской Pfizer начали клинические исследования прививок от коронавируса своими препаратами на детях до 12 лет.

Диапазон по возрасту расширят до начала 2022 года, пишет Reuters.

По словам представителя Pfizer Шарона Кастильо, дети получили первые инъекции 24 марта, в среду.

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К испытанию привлекли 4,5 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 6 месяцев до 12 лет. В рамках исследования планируют изучить безопасность, эффективность вакцины и иммунный ответ у детей.

Результатами компании хотят поделиться во второй половине 2021 года.

Евросоюз экспортировал больше доз препаратов от коронавируса, чем использовал для вакцинации среди граждан ЕС.