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среда, 17 марта 2021 02:10

Вакцину от Covid-19 начинают испытывать на детях

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Вакцину от Covid-19 начинают испытывать на детях
Moderna начинает испытывать свою вакцину на детях. Фото: Reuters

Компания Moderna начала клинические испытания своей вакцины от коронавируса на детях.

В исследовании, которое получило название KidCOVE, примут участие около 6750 детей в США и Канаде в возрасте от 6 месяцев до 11 лет, пишет CNN.

Дети получат две дозы вакцины с интервалом примерно в 28 дней.

После второй инъекции за ними будут наблюдать в течение 12 месяцев.

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Moderna стала первой компанией, которая испытывает свою вакцину на маленьких детях.

Ранее Moderna проводила испытания препарата на подростках 12-17 лет, вакцина Pfizer/BioNTech тестировалась на подростках 12-15 лет.

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