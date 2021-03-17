Вакцину от Covid-19 начинают испытывать на детях

Moderna начинает испытывать свою вакцину на детях. Фото: Reuters

Компания Moderna начала клинические испытания своей вакцины от коронавируса на детях.

В исследовании, которое получило название KidCOVE, примут участие около 6750 детей в США и Канаде в возрасте от 6 месяцев до 11 лет, пишет CNN.

Дети получат две дозы вакцины с интервалом примерно в 28 дней.

После второй инъекции за ними будут наблюдать в течение 12 месяцев.

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Moderna стала первой компанией, которая испытывает свою вакцину на маленьких детях. Ранее Moderna проводила испытания препарата на подростках 12-17 лет, вакцина Pfizer/BioNTech тестировалась на подростках 12-15 лет.