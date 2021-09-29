"Вакцинный туризм": россияне массово бросились в Европу за прививками

Часто путешественники ревакцинируются иностранным препаратом, чтобы иметь и российский, и Европейский сертификаты. Фото: Reuters

Последние несколько месяцев граждане РФ начали активно заниматься "вакцинным туризмом".

Чтобы получить возможность путешествовать в будущем, россияне едут в Европу за вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Турфирмы страны уже начали предлагать для этого "вакцинные туры", пишет ВВС.

"Привитые российской вакциной "Спутник V" туристы считаются непривитыми в ЕС и странах, где российские вакцины не зарегистрированы. В то же время в России не зарегистрирована ни одна из иностранных вакцин, а потому сделать ими прививки внутри страны невозможно", - говорится в публикации.

Если гражданин РФ вакцинируется препаратом Pfizer за рубежом, в России его сочтут непривитым. Часто путешественники ревакцинируются иностранным препаратом, чтобы иметь российский и Европейский сертификаты.

Туроператоры в РФ предлагают желающим вакцинироваться в Сербии или Германии. Сербия бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, Astra Zeneca и Sinopharm. Однако эта страна не является членом ЕС, поэтому все бумаги о вакцинации необходимо конвертировать в евросертификат. Один из вариантов - конвертация сертификата во Франции.

Расходы на прививки в Германии в несколько раз выше. Для иностранцев вакцинация там платная. Одна из двух необходимых прививок Pfizer стоит около €600, а однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson - €850. К этому плюсуют также расходы на перелет. Для сравнения - поездка в Сербию на три дня с авиаперелетом на одного человека обходится около €600.

У самостоятельных российских путешественников, желающих сделать прививку одной из признанных в ЕС вакцин, популярным направлением стала Хорватия. Вакцинироваться в этой стране иностранный турист может бесплатно и без предварительной записи. В стране также есть список пунктов вакцинации, где прививают иностранных туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США закроют въезд для привитых российской вакциной от Covid-19

62% россиян не доверяет российской вакцине "Спутник V" и против того, чтобы сделать ею прививку. Вакцинироваться российским препаратом готовы только 26% опрошенных, 10% уже привились "Спутник V", а еще около 2% против любых вакцин в принципе.