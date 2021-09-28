США закроют въезд для привитых российской вакциной от Covid-19

Привитых "Спутником V" не пустят в США. Фото: Reuters

США будет отказывать во въезде иностранцам, привитым от коронавируса вакцинами, не одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в частности, российским препаратом "Спутник V".

ВОЗ приостановила одобрение российского препарата из-за того, что во время инспекции одной из фабрик, связанных с выпуском "Спутник V", специалисты не обнаружили "соответствия надлежащим практикам производства", пишет Washington Post.

"Спутник V" одобрен в 70 странах, в которых в общей сложности проживает более 4 миллиардов человек. Всего в мире закупили около 448 млн доз российского препарата.

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Российская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы через прививочные ограничения. Франция не признает российскую вакцину "Спутник V". Поэтому передвижения депутатов РФ ограничено. Это и обусловило решение отказаться от поездки в Страсбург.