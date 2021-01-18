Вакцинируют 140 человек в минуту

Вакцина против коронавируса / Reuters

Великобритания вакцинирует против Covid-19 в среднем 140 человек в минуту, заявил министр по внедрению вакцин Надхим Захави.

Соединенное Королевство занимает 5-е место в мире по официальному количеству погибших от Covid-19. Великобритания стремится стать одной из первых крупных стран, которые проведут вакцинацию населения. Рассматривает это как лучший способ выйти из пандемии и восстановить экономику. Об этом пишет Business Recorder.

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Соединенное Королевство уже вакцинировали почти 4 млн человек 1-й дозой и около полумиллиона 2-й дозой.

Министр сказал, что до конца месяца в Лондоне начнут работать центры круглосуточной вакцинации.

По словам Захави, такие ключевые работники, как учителя, полицейские и продавцы, будут 1-е в списке на вакцинацию, после людей, старше 50 лет.

Великобритания вакцинирует прежде всего самые уязвимые группы - людей в домах престарелых и лиц, старше 80 лет.