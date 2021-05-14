Вакцинированным больше не нужно носить маски

В США вакцинированы от коронавируса больше могут не носить маски. Речь идет о тех лицах, которые получили две дозы вакцины от Covid-19.
Такую рекомендацию дали в "Центре контроля и профилактики заболеваний" США. Там считают, что вакцинированы могут полноценно участвовать в различных мероприятиях, в помещении или на улице, без масок. Об этом пишет УП со ссылкой на Bloomberg.
В Центре говорят, что теперь лица, получившие прививку, могут вернуться к нормальной жизни, которую вели к пандемии. В то же время, маски, как и раньше, необходимые при пересечении границы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина - вторая в Европе по смертности от Сovid-19
Две дозы вакцины от коронавируса получили более 118 млн американцев или почти 36% населения.
В США сервисы такси Uber и Lyft в рамках партнерства с властью сделали бесплатными поездки на вакцинацию от коронавируса.
Комментарии