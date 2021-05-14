Вакцинированным больше не нужно носить маски

Мужчина в маске в торговом центре в Нью-Йорке, 13 мая 2021 года. Жителям США, которые вакцинировались, больше не нужно носить маски или придерживаться социальной дистанции в помещении или на улице, за исключением особых обстоятельств / Getty Images

В США вакцинированы от коронавируса больше могут не носить маски. Речь идет о тех лицах, которые получили две дозы вакцины от Covid-19.

Такую рекомендацию дали в "Центре контроля и профилактики заболеваний" США. Там считают, что вакцинированы могут полноценно участвовать в различных мероприятиях, в помещении или на улице, без масок. Об этом пишет УП со ссылкой на Bloomberg.



В Центре говорят, что теперь лица, получившие прививку, могут вернуться к нормальной жизни, которую вели к пандемии. В то же время, маски, как и раньше, необходимые при пересечении границы.

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Две дозы вакцины от коронавируса получили более 118 млн американцев или почти 36% населения.

В США сервисы такси Uber и Lyft в рамках партнерства с властью сделали бесплатными поездки на вакцинацию от коронавируса.