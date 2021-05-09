Вакцинированных людей освободили от ограничений

Люди, которые получили прививки от коронавируса, не обязаны соблюдать карантина. Фото: Reuters

С 9 мая вакцинированные против Covid-19 граждане Германии освобождаются от соблюдения карантина.

Люди, которые сделали прививку или выздоровели после коронавируса также не обязаны соблюдать комендантский час. Об этом сообщает tagesschau.de.

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Кроме того, по возвращению в страну таким категориям граждан не нужно будет отбывать обязательный карантин.

В то же время, правила, которые вступают в силу, не отменяют ношение маски в магазинах, транспорте и других общественных местах.

Первую дозу вакцины от коронавируса в Польше получили 10 млн человек. В стране объявили о начале вакцинации для молодежи.