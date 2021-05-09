Вакцинированных людей освободили от ограничений

С 9 мая вакцинированные против Covid-19 граждане Германии освобождаются от соблюдения карантина.
Люди, которые сделали прививку или выздоровели после коронавируса также не обязаны соблюдать комендантский час. Об этом сообщает tagesschau.de.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев получили прививку от коронавируса
Кроме того, по возвращению в страну таким категориям граждан не нужно будет отбывать обязательный карантин.
В то же время, правила, которые вступают в силу, не отменяют ношение маски в магазинах, транспорте и других общественных местах.
Первую дозу вакцины от коронавируса в Польше получили 10 млн человек. В стране объявили о начале вакцинации для молодежи.
Комментарии