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Вакцинация по-китайски. Детей не пустят в школу, если их родители не привиты

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Вакцинация по-китайски. Детей не пустят в школу, если их родители не привиты
В Китае уже ввели более 1,4 миллиарда доз вакцины от Covid-19. Фото: ТАСС

В нескольких провинциях Китая родителей обязали прививаться от Covid-19, чтобы их дети в сентябре начали обучение в школе.

"Те, кому еще не сделали прививки, должны поторопиться и получить укол, чтобы не повлиять на возвращение своего ребенка в школу", - говорится в объявлении, опубликованном в провинции Гуанси, сообщает ВВС.

Власти провинций Цзянси и Хэнань, выдали аналогичные директивы. Там говорится, что только ученики, чьи семьи вакцинированы, будут допущены к посещению нового осеннего семестра.

Кроме того, жителям нескольких городов заявили о необходимости вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест, в том числе больниц и супермаркетов.

В Ханьчени в провинции Шэньси непривитым жителям с августа запретят посещать гостиницы, рестораны и развлекательные заведения.

Китай также присоединился к ряду стран, в частности Франции и Греции, которые сделали Covid-прививки обязательными для сотрудников отдельных секторов.

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В Китае уже ввели более 1,4 миллиарда доз вакцины от Covid-19. В общем правительство планирует вакцинировать 64% населения до конца года.

В Украине нет необходимости в обязательной Covid-вакцинации, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

На вакцинацию есть спрос. По предварительным оценкам и опросам, 60 процентов украинцев готовы сделать прививку добровольно и безвозмездно.

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