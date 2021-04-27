"Вакцина повлияла" - 85-летний мужчина дважды за день нарушил карантин ради проституток

Проститутка в Мюнхене. Иллюстративное фото / Getty Images

В Италии оштрафовали 85-летнего мужчину за нарушение правил изоляции для встреч с проститутками. Он обвинил в повышенном сексуальном желании вакцину против Covid-19.

Мужчина сказал полицейским, что сексуальное влечение "пробило крышу" после того, как на прошлой неделе он вакцинировался. Меньше чем за час, его дважды оштрафовала полиция, когда направлялся к проституткам. Об этом пишет The Sun.

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Проститутки используют мобильные дома для работы в итальянском городе Эбола, на юге страны. Мужчину оштрафовали на €1 тыс. за двойное нарушение.

"Этот укол вакцины сделал мое сексуальное желание значительно сильнее. В любом случае штраф - это хорошо потраченные деньги", - заявил мужчина.

"Мужчину впервые оштрафовали утром, когда увидели, как он садился в автофургон, припаркованный рядом с пляжем. Такой используют проститутки. Ему сказали, что нарушил правила комендантского часа. Оштрафовали на 500 евро и отпустили. Однако менее чем через час остановили по дороге к другому фургону и оштрафовали еще на 500 евро", - сказал представитель местной полиции Сигисмондо Леттьери.

Согласно итальянским правилам комендантского часа, жители должны сидеть дома с 22:00 до 5:00. Они могут избежать штрафа, если были на работе или в важных делах. По данным минздрава Италии, чуть меньше 17 млн ​​человек получили прививки. В стране с населением 60 млн человек зарегистрировано почти 4 млн случаев заболевания, более 120 тыс. человек погибли.