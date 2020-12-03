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четверг, 03 декабря 2020 11:46

В японской сети магазинов будут продавать украинскую вкусность

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В японской сети магазинов будут продавать украинскую вкусность
С 4 декабря AT "Mini Stop" будет продавать традиционное украинское блюдо, котлету по-киевски. Фото: pixabay

С 4 декабря японская сеть круглосуточных магазинов Mini Stop будет продавать украинскую котлету по-киевски.

Об этом сообщили в пресс-релизе сети Mini Stop, передает Укрінформ.

"С 4 декабря AT Mini Stop будет продавать традиционное украинское блюдо, котлету по-киевски, адаптированную для удобного вкушения, в наших магазинах Mini Stop в Японии", - написали в сообщении.

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При покупке украинской вкусности японцы смогут прочитать на упаковке следующее: "Это блюдо восточноевропейской страны Украины, столица - Киев. Эта котлета - обжаренное куриное филе, в которое завернуто сливочное масло".

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский выразил благодарность компании за эту новость.

"Спасибо Mini Stop за то, что вы создали возможность для японцев попробовать украинские вкусности. Благодаря вам всем украинская культура распространяется в Японии. Спасибо!" - написал посол.

Всего в японской сети Mini Stop в октябре насчитывалось 1975 магазинов.

Опросив посетителей со всего мира, сеть быстрого питания Mcdonald's объявила, что меняет процесс приготовления бургеров. Об этом сообщает издание Forbes. Булки станут мягче и темнее, ведь компания начнет печь их по трем разным рецептам. Там больше не будет усилителей вкуса, только натуральные ингредиенты для улучшения текстуры и обжаривания.

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03
декабря

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