В ВОЗ забили тревогу: не хватает вакцин

Украина также ожидает вакцины в рамках инициативы COVAX. Фото: Reuters

Международная программа по обеспечению вакцинами COVAX находится под угрозой из-за нехватки вакцин для стран с низким уровнем дохода.

"Мы готовимся к недостатку, если не получим дозы. Мы еще не на правильном пути: у нас недостаточно доз от некоторых стран, которые мы должны были получить в конкретные сроки, чтобы помочь миру преодолеть эту ситуацию", сообщил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Ейлвард, цитирует France 24.

В рамках программы уже было доставлено более 80 млн доз для 129 территорий. Это на 200 млн меньше, чем хотят в ВОЗ.

Для успешной борьбы с пандемией до сентября в мире необходимо вакцинировать 250 млн лиц в рамках COVAX. Это позволит достичь уровня вакцинации в 30-40% от населения мира.

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Однако на июнь и июль запланировано малое количество поставок Covid-вакцин.

Украина также ожидает вакцины в рамках инициативы COVAX.

Благотворительные компании и ряд богатых стран предложили дополнительную помощь глобальной инициативе COVAX в размере $2,4 млрд на вакцины против коронавируса для бедных государств. Япония пообещала предоставить дополнительные $800 млн на вакцины, а также передать COVAX 30 млн доз вакцин, которые будут производить в стране. Испания пообещала предоставить еще $61 млн, а Австралия - $39 млн. Канада, Швеция, Франция и Швейцария тоже обещают увеличить свои взносы в COVAX.