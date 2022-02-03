В ВОЗ спрогнозировали завершение Covid-пандемии в Европе

Длительный период покоя и гораздо более высокого уровня защиты населения от любой передачи вируса может начаться уже весной. Фото: pixabay.com

Европа близка к завершению пандемии коронавируса.

Сейчас у стран Европы появилась уникальная возможность взять Covid-19 под контроль, заявил на брифинге директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, пишет The Associated Press.

"Количество смертей от коронавируса выходит на плато. Европа имеет возможность завершить пандемию благодаря трем факторам: высокому уровню вакцинации населения и заражения, склонности вируса к меньшему распространению в теплое время года и меньшей степени тяжести штамма Omicron. Этот период повышенной защиты следует рассматривать как прекращение огня, которое может дать нам прочный мир", - пояснил он.

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Клюге считает, что длительный период покоя и гораздо более высокого уровня защиты населения от любой передачи вируса может начаться уже весной. Он также призвал страны Европы передавать вакцины через границы, чтобы сделать препараты доступными для всех.

Ученые неоднократно отмечали, что если большинство населения мира не будет вакцинировано, дальнейшее распространение коронавируса может привести к более заразным и смертоносным мутациям.

За прошлые сутки в Украине диагностировали 39 620 новых случаев коронавируса. Это самое большое количество больных за время пандемии в Украине. Среди инфицированных – 4 446 детей и 1 035 медработников. Умерло 210 больных. Выздоровели 9380 человек.