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среда, 10 июля 2019 08:00

В Венесуэле появились собственные российские "ихтамнеты"

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В Венесуэле появились собственные российские &quot;ихтамнеты&quot;
В Венесуэле остались сотни солдат РФ. Фото: inosmi.ru

В Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих, которые поддерживают режим Мадуро. В частности они обеспечивают работу военной техники РФ.

Об этом заявил глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

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Он утверждает, что Россия не осуществила вывод своих частей из Венесуэлы, о чем сообщали ранее, в том числе и российские официальные лица.

Российские военные техники, которые работали в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете Ил-62. Уехали с страни в среду, 26 июня. Об этом сообщило посольство РФ в Венесуэле на странице в Facebook. Покинули ли Венесуэлу все специалисты с РФ остается неизвестно.

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