В Венесуэле появились собственные российские "ихтамнеты"

В Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих, которые поддерживают режим Мадуро. В частности они обеспечивают работу военной техники РФ.
Об этом заявил глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.
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Он утверждает, что Россия не осуществила вывод своих частей из Венесуэлы, о чем сообщали ранее, в том числе и российские официальные лица.
#SOUTHCOM Commander Adm. Craig Faller #SASC testimony: In #Venezuela, "#Russia is, in their own words, 'protecting their loyal friend' by propping up the corrupt, illegitimate Maduro regime with loans, technical & military support." #EnduringPromise pic.twitter.com/Gyc6Az7x2Z— U.S. Southern Command (@Southcom) 9 июля 2019 г.
Российские военные техники, которые работали в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете Ил-62. Уехали с страни в среду, 26 июня. Об этом сообщило посольство РФ в Венесуэле на странице в Facebook. Покинули ли Венесуэлу все специалисты с РФ остается неизвестно.
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