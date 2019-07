В Венесуэле появились собственные российские "ихтамнеты"

В Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих, которые поддерживают режим Мадуро. В частности они обеспечивают работу военной техники РФ.

Об этом заявил глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия не позволила Мадуро бежать из Венесуэлы

Он утверждает, что Россия не осуществила вывод своих частей из Венесуэлы, о чем сообщали ранее, в том числе и российские официальные лица.

#SOUTHCOM Commander Adm. Craig Faller #SASC testimony: In #Venezuela, "#Russia is, in their own words, 'protecting their loyal friend' by propping up the corrupt, illegitimate Maduro regime with loans, technical & military support." #EnduringPromise pic.twitter.com/Gyc6Az7x2Z