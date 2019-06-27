Российские военные покидают Венесуэлу

Покинули ли Венесуэлу все специалисты по РФ остается неизвестно. Фото: images.weserv.nl

Российские военные техники, которые работали в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете Ил-62.

Уехали с страни в среду, 26 июня - об этом сообщило посольство РФ в Венесуэле на странице в Facebook.

Покинули ли Венесуэлу все специалисты с РФ остается неизвестно.

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Согласно сообщению, российские специалисты "находились в Венесуэле последние три месяца, предоставляя техническую помощь, оказываемую Россией по контрактам в военно-технической сфере".

Николас Мадуро, президент Венесуэлы, хотел бежать из страны. Россия не позволила ему этого сделать.