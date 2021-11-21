В Вене прошла массовая акция против карантина

Демонстрант держит плакат с надписью "Канцлер по блокированию Австрии", Вена, 20 ноября 2021 года / Getty Images

За день до начала карантина в Австрии, в субботу, 20 ноября, тысячи человек вышли на улицы Вены, чтобы протестовать против новых ограничений.

Акция началась спокойно, но вскоре после полудня арестовали около десяти людей фейерверки, бросание пивных банок в правоохранителей, или нацистскую символику. Об этом пишет издание Politico.

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Также полицейские штрафовали людей за нарушение карантинных правил. Участники свистели, сигналили и стучали в барабаны. Многие размахивали австрийскими флагами и несли баннеры с лозунгами вроде "Нет прививкам!", "Довольно!" или "Долой фашистскую диктатуру!". По данным полиции, было до 35 тысяч человек.

Канцлер Александр Шалленберг в пятницу заявил, что с февраля вакцинация от коронавируса станет обязательной для всех в стране. После этого заявления власти австрийской столицы ожидали массовых протестов и направили около 1300 полицейских в центр Вены.

Власти посоветовали людям оставаться дома. Однако Австрия должна была вот-вот закрыться, так что в центре Вены с утра были толпы людей. Они бросались в магазины, прежде чем многие из них закроются по меньшей мере на три недели.

На одной из акций против новых карантинных ограничений лидер ультраправой Партии свободы Герберт Кикл обратился к толпе из-за видеосвязи. Антивакцинатор Кикл не смог прийти лично, потому что находится на карантине после положительного теста на COVID-19.

66% австрийцев полностью вакцинированы, что ставит страну ниже среднего показателя по ЕС и заставило правительство ввести обязательную вакцинацию.

Австрия первой в ЕС сделала вакцинацию от коронавируса обязательной для всех. Также в стране с воскресенья, 21 ноября, был введен полный национальный локдаун.