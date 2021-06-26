В Великобритании выпустили памятную монету в честь принца Филипа

В Великобритании Министерство казначейства выпустило памятную монету, посвященную памяти герцога Эдинбургского Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

"Монета представлена ​​в День вооруженных сил в знак признания службы герцога на флоте и поддержки Ее Величества Королевы", - говорится в сообщении.

Монета номиналом 5 фунтов стерлингов украшена оригинальным портретом герцога. Дизайн монеты был одобрен самим принцем Филипом перед его смертью в апреле этого года.

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Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Известно, что принц Филипп заболел 16 февраля и был госпитализирован на 4 недели. Подробности его болезни не разглашали. Он перенес операцию на сердце.