В Великобритании стартует вакцинация подростков

Правительство предоставило указ службе здравоохранения подготовиться к вакцинации. Фото: DW

С сентября в Великобритании стартует массовая вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Службе здравоохранения предоставили указ подготовиться к прививочной компании. Об этом сообщает Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько учителей вакцинировали от Covid-19 накануне 1 сентября

Первую дозу вакцины уже предложили всем подросткам в возрасте 16 и 17 лет, а также детям в возрасте от 12 до 15 лет с определенными основными заболеваниями и тем у кого ослаблен иммунитет.

Британские органы здравоохранения заявили, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna безопасные и эффективные для людей в возрасте от 12 до 17 лет.

Министерство здравоохранения Украины разорвет контракт на поставку из Индии вакцин от коронавируса. Украина предоставила индийскому заводу предоплату на вакцины, однако тот не выполнил своих обязательств. В частности, в Украину должно было прибыть 10 млн доз препарата Novavax и 1,5 млн доз CoviShield, однако украинская сторона получила только 500 тысяч доз.