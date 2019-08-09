В Великобритании произошло масштабное отключение света

Часть Великобритании осталась без света. Фото: znaj.ua

На юго-востоке Англии и в некоторых районах Лондона в пятницу, 9 августа, произошло масштабное отключение электроэнергии.

Инцидент произошел из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны, передает BBC.

"Мы осведомлены об отключении электроэнергии, чем обесточело значительную часть Лондона и юго-востока. Мы считаем, что это произошло из-за сбоя в работе национальной энергетической сети", - написал оператор энергосетей UK Power Network в Twitter.

Отключение электроэнергии сказалось на работе уличного освещения и светофоров, а также вызвало перебои в работе железнодорожного транспорта.

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Как отмечается, поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако затем энергоснабжение было восстановлено. Сбой также остановил некоторые линии лондонского метро.

Масштабные сбои в подаче электроэнергии зафиксировали в нью-йоркском районе Манхэттен. По меньшей мере 42 тыс. жителей Нью-Йорка остались без электричества.