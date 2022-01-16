В Великобритании нашли деревянную фигурку возрастом почти 2 тыс. лет

 
Ексклюзивы
1/5
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 54
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
13 Просмотров: 2142
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Просмотров: 567
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 3132
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2277
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 2376
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
2 Просмотров: 1746
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1827
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 12024
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
5
9
9
8
5
В Милане прошла акция в поддержку украинского режиссера
В Милане прошла акция в поддержку украинского режиссера
Рекордный снегопад: полярники откапывают станцию &quot;Академик Вернадский&quot;
Рекордный снегопад: полярники откапывают станцию "Академик Вернадский"
Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: эвакуировали сотни людей
Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: эвакуировали сотни людей
День гнева: страну парализовала общенациональная забастовка
День гнева: страну парализовала общенациональная забастовка
Наводнения унесли жизни 15 человек в Бразилии
Наводнения унесли жизни 15 человек в Бразилии
Видео
Все видео
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Опубликовали удивительные кадры как львица заботиться о детеныше антилопы гну
Опубликовали удивительные кадры как львица заботиться о детеныше антилопы гну
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 2880
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 900
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 738
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 405
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 января 2022
Просмотров: 90
Ампутація вічності
Древні писали так, щоб їхні тексти ставали будівлями. Вони не просто вимовляли слова, а робили з них місця, де можна жити століттями. Вони сприймали ...
воскресенье, 16 января 2022 21:01

В Великобритании нашли деревянную фигурку возрастом почти 2 тыс. лет

  Комментировать
В Великобритании нашли деревянную фигурку возрастом почти 2 тыс. лет
Деревянная фигурка с разных сторон. Фото: HS2.

Во время работ была обнаружена редкая деревянная резная фигура раннего римского периода.

Об этом сообщает HS2.

В июле 2021 года археологи из Infra Archaeology извлекли хорошо сохранившуюся фигуру из канавы в поле в Твайфорде, Бакингемшир.

Фигура, вырезанная из цельного куска дерева, имеет высоту 67 см и ширину 18 см.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На кости нашли надпись древними рунами

Ученые не уверены, для чего использовалась фигурка, но предполагают, что это подарок богам.

Археолог-любитель Вольфганг Херкт обнаружил клад кельтских монет в земле Бранденбург на северо-востоке Германии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Великобритании нашли деревянную фигурку возрастом почти 2 тыс. лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

Горел и молчал: студент сжег себя в центре столицы

"Люди выстояли – не выдержал бетон": чтим погибших киборгов

Самое читаемое
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому 6 Просмотров: 27667
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа 1 Просмотров: 23301
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 18217
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
6
 Просмотров: 18189
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 13716
Мир
США будут решительно противодействовать агрессии РФ - Блинкен
США будут решительно противодействовать агрессии РФ - Блинкен Просмотров: 9
Отец чернокожий, а мать трансгендер: продюсеры планируют снять сериал о Гарри Поттере
Отец чернокожий, а мать трансгендер: продюсеры планируют снять сериал о Гарри Поттере Просмотров: 324
В Британии упростили правила въезда для вакцинированных людей
В Британии упростили правила въезда для вакцинированных людей Просмотров: 108
В Милане прошла акция в поддержку украинского режиссера
В Милане прошла акция в поддержку украинского режиссера
5
 Просмотров: 324
Оппозиция Казахстана созывает новую всенародную акцию
Оппозиция Казахстана созывает новую всенародную акцию Просмотров: 1629
Больше всего комментируют
13
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
8
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
7
Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт
6
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
3
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
Голосов: 385
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть