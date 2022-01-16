В Великобритании нашли деревянную фигурку возрастом почти 2 тыс. лет

Деревянная фигурка с разных сторон. Фото: HS2.

Во время работ была обнаружена редкая деревянная резная фигура раннего римского периода.

Об этом сообщает HS2.

В июле 2021 года археологи из Infra Archaeology извлекли хорошо сохранившуюся фигуру из канавы в поле в Твайфорде, Бакингемшир.

Фигура, вырезанная из цельного куска дерева, имеет высоту 67 см и ширину 18 см.

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Ученые не уверены, для чего использовалась фигурка, но предполагают, что это подарок богам.

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