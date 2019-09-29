В Великобритании могут объявить импичмент премьеру Джонсону

В Британии рассматривают возможность объявления импичмента премьеру Борису Джонсону. Фото: Politeka

Оппозиционные партии Великобритании рассматривают возможность запуска процедуры импичмента относительно премьер-министра Бориса Джонсона.

Основанием для этого стало решение Верховного суда, который 24 сентября признал незаконным решение Джонсона о прекращении работы парламента. Об этом сообщает The Sunday Times.

Предложение об импичменте выдвинула левоцентристская валлийская партия Плайд Камри, ее предложение обсуждалось на встрече политиков 26 сентября. Инициатива может быть представлена ​​Палате общин на следующей неделе.

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Если нижняя палата парламента проголосует за ее принятие, относительно Джонсона может начаться судебное разбирательство.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возразил, что имел незаконные связи с американской предпринимательницей Дженнифер Аркур. По его словам, связь с американкой "не представлял интереса для объявления".