В Великобритании могут объявить импичмент премьеру Джонсону

Оппозиционные партии Великобритании рассматривают возможность запуска процедуры импичмента относительно премьер-министра Бориса Джонсона.
Основанием для этого стало решение Верховного суда, который 24 сентября признал незаконным решение Джонсона о прекращении работы парламента. Об этом сообщает The Sunday Times.
Предложение об импичменте выдвинула левоцентристская валлийская партия Плайд Камри, ее предложение обсуждалось на встрече политиков 26 сентября. Инициатива может быть представлена Палате общин на следующей неделе.
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Если нижняя палата парламента проголосует за ее принятие, относительно Джонсона может начаться судебное разбирательство.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возразил, что имел незаконные связи с американской предпринимательницей Дженнифер Аркур. По его словам, связь с американкой "не представлял интереса для объявления".
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