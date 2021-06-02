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среда, 02 июня 2021 05:51

В Ватикане криминализировали сексуальное насилие

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В Ватикане криминализировали сексуальное насилие
Папа Римский криминализировал наказание за сексуальное насилие. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск согласился криминализировать сексуальное насилие, изменив некоторые законы Римско-католической церкви.

Это глубокие изменения в уголовном кодексе за почти 40 лет, сообщает ВВС.

В новой редакции сказано, что сексуальное насилие, принуждение несовершеннолетних к сексу, хранение детской порнографии и сокрытие этих фактов квалифицируются как уголовные преступления по законам Ватикана.

В законе прописано:

жертвами сексуального насилия могут стать как взрослые, так и дети. До этого в Ватикане говорили, что жертвами могут быть только дети, поскольку взрослые будто бы могут сопротивляться или не соглашаться на принудительный секс;

священник может потерять сан в случае сексуального насилия;

за сексуальное насилие могут наказать и тех, кто работает при церквях (например, выполняют административные функции). За это предусмотрено такие наказания, как потеря работы и выплата штрафа;

отныне любой из священников, независимо от сана, чью вину в сексуальном насилии будет доказано, получит наказание в зависимости от проведенного расследования.
Также изменения заключаются в том, что судить священнослужителей не по "сексуальное насилие", а за "нарушение шестой заповеди" (не прелюбодействуй).

Новые изменения начнут действовать 8 декабря.

По словам Франциска, одна из целей новой редакции - "уменьшить количество случаев, когда наказание за сексуальное насилие осталось на усмотрение чиновников".

Изменения в Уголовный кодекс в Ватикане разрабатывали в течение 11 лет. Над ними работали эксперты по уголовному и канонического права.

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В течение последних нескольких лет стало известно о тысячах случаев сексуального насилия со стороны католических священников. В течение десятилетий их жертвы рассказывали об этом открыто, однако из-за устаревших законов добиться наказания для священнослужителя было невозможно.

К этому существенные изменения в уголовный кодекс вносились в 1983 году Папой Иоанном Павлом II. Тогда был создана\ пункт, предусматривающий, что епископы должны принимать жалобы относительно сексуального насилия.

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Дата
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