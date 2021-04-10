В Варшаве протестующие устроили столкновения с полицией

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В Варшаве произошли столкновения между протестующими и полицией во время памятных мероприятий к 11-й годовщине гибели в Смоленской авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского.

Демонстранты собрались возле площади Юзефа Пилсудского, где установлен памятник погибшим и официальные лица возлагают цветы и зажигают свечи, сообшает TVN24.

Некоторые из них были с флагами "Забастовки предпринимателей", национальными флагами и с желтыми тюльпанами, перевязанными черными лентами. Несколько человек по очереди возили тачку с куклой, на голове которой была фотография Ярослава Качиньского.

Участники акции выкрикивали лозунги вроде "Долой диктаторскую утку", бросали дымовые шашки и петарды.

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Полиция не позволила им войти на площадь Пилсудского и сорвать официальные мероприятия. Входы охраняли крупные силы полиции, в парке стояли конные патрули. Позже произошли столкновения протестующих с полицией, несколько человек были задержаны.

10 апреля 2010 в России под Смоленском произошла катастрофа польского президентского самолета, в результате которого погибли 96 человек вместе с президентом Польши Лехом Качиньским. Утром того дня самолет Ту-154М выполнял рейс из Варшавы в Смоленск. Самолетом управлял польский экипаж из авиаотряда президента. На борту находились президент Польши с супругой и правительственная делегация, которая должна была посетить мемориал по случаю 70-летия Катынского расстрела.