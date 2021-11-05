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суббота, 06 ноября 2021 04:37

В ущелье нашли останки пропавшего 40 лет назад альпиниста

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В ущелье нашли останки пропавшего 40 лет назад альпиниста
В августе 2020-го группа туристов в районе Скелетного ущелья нашла человеческие кости. Фото: pixabay.com

В США в национальном парке Роки-Маунтин в штате Колорадо нашли останки немецкого альпиниста, который исчез почти 40 лет назад.

Найденные фрагменты скелета — останки 27-летнего Руди Модера, опытного альпиниста, который 13 февраля 1983 года отправился в горы парка из города Форт-Коллинз, пишет ABC. Власти штата начали переговоры с Германией о выдаче останков для захоронения.

"Искать Модера начали 19 февраля 1983 года. Поиски с помощью собак и вертолетов прекратили через четыре дня. Спасатели не смогли найти Модера из-за снега. Они наткнулись на тайник с едой в устье одного из каньонов и спальный мешок со снаряжением в пещере неподалеку. Дополнительные безуспешные поиски провели весной и летом того же года", - говорится в сообщении.

В августе прошлого года группа туристов в районе Скелетного ущелья нашла человеческие кости.

Специалисты отложили тщательное расследование из-за двух крупных лесных пожаров в том районе. К этому вопросу вернулись только сейчас. Личность погибшего установили с помощью стоматологических записей. Смотрители парка также нашли лыжи, палки, ботинки и другие личные вещи, которые подтвердили личность погибшего.

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Украинские альпинисты пострадали на горе Казбек на границе РФ и Грузии из-за схода лавины. Их спасали с помощью вертолета. Спасателям об украинцах сообщил очевидец, который спас пострадавшую женщину.

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