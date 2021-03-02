В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты

В университете обвалилась ограда со студентами. Скриншот из видео

Во время митинга в университете Эль-Альто в Боливии ограждение на пятом этаже не выдержало натиска толпы и обвалилось. Вместе с конструкцией на первый этаж упали некоторые студенты.

Сообщается о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации, информирует Explica.

Несчастный случай произошел на факультете экономических, финансовых и административных наук.

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