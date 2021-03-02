В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты

Во время митинга в университете Эль-Альто в Боливии ограждение на пятом этаже не выдержало натиска толпы и обвалилось. Вместе с конструкцией на первый этаж упали некоторые студенты.
Сообщается о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации, информирует Explica.
Несчастный случай произошел на факультете экономических, финансовых и административных наук.
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Авария произошла из-за механического сбоя.
Шестнадцать человек получили ранения, трое - в тяжелом состоянии.
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